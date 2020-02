Il ritrovamento su lungomare di Brolo

A Brolo (Me) è stata ritrovata abbandonata sulla spiaggia una barca. Si tratta di un piccolo scafo in legno che riporta alcune scritte in arabo e alcuni numeri. Il ritrovamento dell’imbarcazione è avvenuto nei pressi della spiaggia antistante il lungomare Luigi Rizzo di Brolo ieri pomeriggio.

Il piccolo scafo è stato con molta probabilità portato in riva dalle correnti e dal mare grosso di queste ore. Un ritrovamento sospetto è quello di questa piccola imbarcazione nella spiaggia di Brolo, che lascia intravedere un collegamento con i ritrovamenti dei giorni scorsi dei cadaveri dei sub e dei carichi di droga lungo le coste siciliane.

Sul posto sono arrivati ieri pomeriggio i Carabinieri e la Guardia Costiera di Sant’Agata Militello. L’imbarcazione è stata posta sotto sequestro e della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Patti che, insieme alle procure di Termini Imerese, Messina, Agrigento e Trapani, indaga sui ritrovamenti di tre sub morti nelle spiagge di Castel di Tusa, Cefalù e Termini Imerese.

Sulla barca non è stato trovato alcun oggetto e potrebbero essere compiuti, quando il mare lo permetterà, controlli lungo la costa per verificare presenze rapportabili al naufragio.