è accaduto a messina

Ennesimo incidente stradale mortale in Sicilia.

Un giovane di 22 anni, G.C., è stato investito oggi pomeriggio da un’auto mentre era a bordo del suo ciclomotore nel Villaggio Aldisio, in via Andrea D’Anfuso a Messina. Il motociclista è morto sul colpo, mentre il conducente dell’auto è fuggito ed è ricercato dalle Forze dell’Ordine.

Come scrive TempoStretto, il ragazzo viveva a Santa Lucia sopra Contesse e lavorava in un supermercato in città.

Intanto oggi a Palermo è deceduta una donna di 38 anni che qualche giorno fa era stata investita da una automobile mentre attraversava la strada.