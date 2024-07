Il piccolo è ricoverato al Policlinico di Messina

Resta ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina il bimbo di quattro anni che ieri ha rischiato di annegare a Caronia, dopo essere caduto in una piscina.

Il piccolo, che stava giocando a bordo vasca, avrebbe perso l’equilibrio finendo all’interno della piscina di un agriturismo dove si trovava insieme ai genitori di origine polacca. Immediatamente soccorso, è stato condotto all’ospedale di Sant’Agata Militello, dove i medici dopo averlo stabilizzato ne hanno disposto il trasferimento in elisoccorso a Messina.

Le condizioni del piccolo restano gravi

Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Sulla vicenda interviene Assopiscine, sottolineando che “gli incidenti verificatisi negli ultimi giorni hanno coinvolto un numero eccessivo di bambini. Un fenomeno tragico e inaccettabile a cui bisogna porre rimedio con normative rigorose da fare applicare a tutti gli impianti natatori, che siano pubblici, semi pubblici o privati”.

Il commento di Assopiscine

“L’incidente di ieri a Caronia, nel messinese, si aggiunge ai molteplici della stagione estiva del 2024 – dice il presidente di Assopiscine, Ferruccio Alessandria-. Assopiscine è portavoce della legge che andrà a regolamentare il comparto affinché la sicurezza e la salute dei bagnanti siano maggiormente tutelate. Da diversi anni abbiamo iniziato un dialogo con le Istituzioni, che speriamo possa concretizzarsi nei prossimi mesi per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi di sicurezza che possano ridurre i rischi di annegamento e in generale gli incidenti. Solo con la collaborazione e la sensibilità di tutti potremo creare un ambiente acquatico davvero sicuro. Ci auguriamo che venga presto sciolta la prognosi e siamo vicini alla famiglia”, conclude.

L’incidente

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 15 quando il bimbo gironzolava attorno alla piscina. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione, il bimbo avrebbe tenato di darsi aiuto ed avrebbe attirato le attenzioni dei genitori che hanno tirato il figlioletto fuori dall’acqua ma già privo di conoscenza.

Da li, l’intervento del 118 la corsa in ambulanza in ospedale in codice rosso all’ospedale di Sant’Agata di Militello ed il successivo trasferimento al Policlinico universitario di Messina in elisoccorso.

