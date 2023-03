CARABINIERI

I carabinieri hanno arrestato un 51enne di Giardini Naxos per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da tempo i militari stavano monitorando i movimenti dell’uomo, noto alle forze dell’ordine per reati nell’ambito dello spaccio di droga nel circondario di Giardini Naxos.

L’indagato

Così hanno scoperto che l’indagato si spostava frequentemente dalla sua abitazione ad un bed e breakfast, da lui affittato per pochi mesi, dove un insolito movimento di persone ha insospettito i Carabinieri. I militari con il supporto dei cani del Nucleo Cinofili, hanno eseguito una perquisizione e all’interno della struttura, nelle camere in uso al 51enne, hanno scoperto un vero e proprio market della droga. Sono stati trovati infatti oltre 1,5 chilo di marijuana, 750 grammi circa di hashish, 35 grammi di cocaina e oltre 40 grammi di ecstasy. Inoltre sono stati rinvenuti circa 50 grammi di sostanza utilizzata per il taglio della sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato. Al vaglio degli inquirenti la posizione della convivente, trovata insieme all’arrestato e denunciata dai Carabinieri per lo stesso reato.

Pusher arrestati a Catania

Un giovane di 31 anni, M.G, ed uno di 28, D.S., sono stati arrestati a Catania dalla Polizia di Stato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. Sono stati sorpresi dagli agenti nella mansarda di un condominio del quartiere di Librino mentre cedevano droga a due acquirenti. I poliziotti hanno sequestrato 23 gr di marijuana, 13 grammi di cocaina, un mestolo da cucina e 28 grammi di crack in fase di preparazione.

Nel locale sono anche stati trovati una bilancia e buste in cellophane. i due giovani sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario anche nell’interesse dell’indagato.

