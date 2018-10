partita la votazione

Si può già votare! Un pò a sorpresa la Rai ha già pubblicato sul sito de “Il Borgo dei Borghi” la pagina della votazione.

Nella fase eliminatoria saranno presenti 60 Borghi suddivisi in tre gruppi.

Montalbano Elicona già Borgo dei Borghi nel 2015, ripescato per questa nuova edizione e già attivo diverse settimane nella promozione della gara, è stato inserito nel gruppo B ed affronterà in questa prima fase altri 19 Borghi.

Grande fermento sulla pagina ufficiale Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi nella quale sono già stati postati i link e le modalità di votazione ed i relativi contributi per coinvolgere in maniera attiva i fan. L’attività promozionale coordinata dal Sindaco Filippo Taranto e dall’incaricato Antonino Sapienza sarà svolta per l’80% sui social utilizzando strategie di web marketing e social media che consentono una viralità immediata e l’innalzamento esponenziale della brand reputation del Borgo.

Ma non mancheranno le attività puramente territoriali con il coinvolgimento di diverse entità istituzionali come la Città Metropolitana ed il Comune di Messina, tramite l’organizzazione di conferenze stampa ed eventi divulgativi tra la fine di ottobre e novembre.

Nel frattempo la cittadinanza è invitata a votare in massa il bellissimo Borgo di Montalbano Elicona cliccando sul seguente link http://rai.it/borgodeiborghi/ e selezionando il Gruppo B. E’ possibile votare una volta al giorno per tutta la competizione registrandosi nella pagina della Rai oppure loggandosi con le credenziali del profilo Facebook personale.