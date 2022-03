Il gruppo aeronavale di Messina

Il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, Comandante generale della guardia di finanza, in visita presso la zona falcata di Messina, la stazione navale di manovra situata all’interno della base del comando supporto logistico della marina militare.

Incontro con l’equipaggio del Monte Sperone

L’autorità di vertice del corpo, accompagnata dal generale di corpo d’armata Michele Carbone, comandante del comando aeronavale centrale, è stato accolto dal tenente colonnello Domenico Grasso, comandante interinale del gruppo aeronavale di Messina. L’alto ufficiale ha incontrato il comandante e l’equipaggio del pattugliatore multiruolo P.01 Monte Sperone, che il 18 febbraio scorso, durante un crociera di rientro dal territorio greco, ha effettuato il salvataggio, in acque internazionali, di 244 persone che si trovavano a bordo della motonave

“Furoferry Olympia” battente bandiera italiana, in fiamme.

“Alta perizia marinaresca”

Il comandante generale ha voluto reiterare l’apprezzamento proprio e quello delle più alte cariche dello Stato per l’attività eseguita. “L’operazione, espressione di alta perizia marinaresca e profondo senso di solidarietà umana, ha evidenziato la naturale vocazione della componente aeronavale del corpo ad operare a tutela e salvaguardia della vita umana in mare, dando conferma delle straordinarie doti di cui e’ in possesso”.

Il gruppo aeronavale di Messina

In un momento così particolare, la presenza della più alta carica del corpo ha testimoniato profonda vicinanza alle fiamme gialle di Messina, che si sono sempre adoperate con impegno nel garantire l’espletamento dei compiti istituzionali in ogni circostanza. Il gruppo aeronavale di Messina, istituito il 13 settembre 2004 svolge la propria azione di tutela della legalità in mare nel teatro operativo del Mediterraneo centrale, particolarmente delicato e complesso, garantendo l’attuazione del più recente assetto normativo che ha affidato al corpo della guardia di finanza la funzione esclusiva della sicurezza del mare, quale unica forza di polizia deputata ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in tale ambiente.