Il primo cittadino è rimasto vittima della "tolleranza zero" da lui stesso auspicata

Nino Baglio, sindaco di Galati Mamertino in provincia di Messina, è stato multato dai vigili urbani del comune da lui stesso amministrato perché aveva lasciato la propria auto in piazza, in pieno divieto di sosta.

Come scrive nebrodinews.it, il primo cittadino è quindi rimasto vittima di quella “tolleranza zero” da lui stesso auspicata e i vigili urbani non si sono fatti intimidire dal suo ruolo ma lo hanno multato, come del resto è loro dovere, al pari di qualsiasi altro cittadino.

