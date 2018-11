Soccorsa anche una bambina di dieci anni

Un incendio è divampato questa notte a Messina in un cantinato di un appartamento in via Placida. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito nell’impianto elettrico.

Come riporta tempostretto.it, gli abitanti del primo e del secondo piano della palazzina in cui è scoppiato l’incendio hanno avuto serie difficoltà ad uscire dai locali a causa del fumo che ha invaso le scale e l’intera struttura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo 6 persone tra le quali una bambina di dieci anni.

Per saperne di più