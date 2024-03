Una donna originaria di Letojanni e il marito sono morti precipitando con un aereo ultraleggero in provincia di Treviso. L’incidente si è verificato intorno alle 11.15 a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna.

Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri, entrambi di 71 anni, si trovavano a bordo di un ultraleggero pilotato dall’uomo. Alcuni testimoni hanno notato il mezzo avvitarsi su se stesso prima di precipitare al suolo con la parte anteriore, nel giardino di una casa. C’è chi sostiene che il mezzo perdesse carburante. Qualcuno ha sentito il motore “borbottare”, perdere colpi e poi spegnersi, mentre usciva del fumo. Il velivolo sembrava fuori controllo. Lanfranco De Gennaro, classe ’53, generale dell’aeronautica militare in pensione, pilotava il velivolo.

Secondo quanto scrive Il Giornale di Sicilia, la donna è di Grado (Gorizia), ma i genitori, Carmelo e Lia, erano di Letojanni, anche se si erano trasferiti al Nord (dove erano cresciute le due figlie), per poi fare ritorno al loro paese, dove si sono distinti soprattutto per le numerose attività svolte in parrocchia. Molti ricordano le vittime, che venivano spesso nel centro ionico, dove attualmente vivono la figlia, il genero (che è letojannese) e i nipotini. L’ultima volta erano stati visti l’anno scorso.

L’incidente d’auto sulla statale 113

Un incidente è avvenuto sulla statale 113 tra Palermo e Isola delle Femmine. Il bilancio è di quattro feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso. A scontrarsi in prossimità di una curva sono state due macchine, una Ford e una Renault.

Altri automobilisti hanno prestato i primi soccorsi alle persone rimaste incastrate negli abitacoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato i feriti Villa Sofia. La strada è stata temporaneamente chiusa. Traffico deviato dalle pattuglie dei vigili della polizia municipale di Palermo e Isola.

Altro incidente in viale Regione

Un altro incidente si era verificato poche ore prima in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Catania, all’altezza di Villa Serena. Nell’impatto sono state coinvolte una Toyota Yaris, guidata da 53enne rimasto illeso, e una Opel Astra sulla quale viaggiavano un ragazzo di 20 anni e un amico diciottenne.

La macchina, dopo lo scontro, ha fatto una carambola prima di finire contro il guardrail. I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari e portati al Civico per accertamenti. Chiesto l’alcol test per entrambi i conducenti.