Aveva subito un intervento chirurgico ma non ce l’ha fatta

Muore l’operaio rimasto coinvolto sabato scorso in un incidente sull’autostrada Palermo-Messina. Nonostante l’immediato soccorso e ricovero al policlinico di Messina, il cuore dell’uomo ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite che aveva riportato dopo il drammatico scontro avvenuto all’altezza di Acquedolci.

Chi è morto

A perdere la vita un 43enne di origini albanesi. Si trovava sul lato passeggero del furgone che era condotto da un imprenditore. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi. Trasferito al nosocomio, dapprima gli era stata amputata la gamba. Dopodichè aveva subito un ulteriore intervento chirurgico. Purtroppo però non ce l’ha fatta.

L’incidente

L’incidente in cui morto l’operaio è ancora in fase di ricostruzione. Il conducente del furgone, per cause che sono in corso di accertamento, avrebbe sbandato e si è scontrato con un carro attrezzi. L’impatto è avvenuto nei pressi di un viadotto. Il carro attrezzi era fermo a bordo strada, sulla corsia di emergenza, perché stata soccorrendo un veicolo in avaria.

Due incidenti mortali sabato

E’ purtroppo un tragico elenco di vittime sulle strade che si allunga in Sicilia. Sabato due incidente mortali in provincia di Palermo. Uno è avvenuto a Trabia lungo la statale 113. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per lungo tempo per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Nell’incidente all’ingresso di Trabia nella statale 113 è morto James Kevin Landis, 70 anni, americano residente ad Altavilla Milicia. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. L’incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia.

Altro incidente mortale a Capaci, vittima un uomo di 45 anni mentre è in gravissime condizioni la figlia. Nello scontro tra un’auto e una moto è morto l’uomo che stava viaggiando sullo scooter. A bordo con la vittima c’era anche la figlia che è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni. L’incidente si è verificato in via Giovanni Falcone a Capaci. A bordo della morto Honda c’era Nunzio Cusimano 45 anni con la figlia di 15 anni. Lo scontro con una Fiat Panda condotta da un uomo di 70 anni.

Like this: Like Loading...