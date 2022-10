E’ deceduto nella tarda nottata

È deceduto al Policlinico di Messina un uomo che era rimasto schiacciato da un cancello elettrico. Trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina è stato ricoverato con la prognosi riservata. I sanitari hanno subito giudicato gravi le sue condizioni. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto nella notte.

L’operaio dell’Agrigentino

L’operaio, 55 anni, Gaspare Rallo, originario di Palma di Montechiaro (AG) è morto la scorsa notte al Policlinico di Messina dopo essere rimasto ferito in modo grave perché colpito da un grosso cancello nella zona industriale di Giammoro (Me). L’uomo, stava entrando in un capannone in disuso, ed è stato colpito dal cancello di ferro che si è staccato cadendo. Con lui c’era un’altra persona che ha chiamato il 118.

E morto in tarda notte in ospedale

L’agrigentino, che ha riportato un grave trauma toracico oltre a politraumi, prima è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e poi con l’elisoccorso atterrato direttamente nella zona industriale è stato trasferito al Policlinico di Messina. E’ deceduto nella tarda nottata.

Indagano i Carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri coordinati dal capitano Andrea Maria Ortolani che hanno avviato accertamenti per capire le ragioni per le quali le due persone, non del luogo volessero entrare in quel capannone dismesso dove è accumulato materiale vario tra cui celle frigorifere. In un primo momento si è pensato si trattasse di un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro. A fare chiarezza saranno le indagini dei carabinieri.

Quella avvenuta è l’ennesima tragedia

Ad agosto un operaio sessantenne della Sirti, Nicola Caruso di Militello, Val di Catania, è morto folgorato a Caltagirone nel Catanese mentre eseguiva un intervento di riparazione su un palo della corrente di una linea di media tensione. A fine giugno sempre nel Catanese un altro incidente sul lavoro. A Paternò, un operaio edile di 61 anni ha perso la vita precipitando da un’impalcatura. L’uomo morto si chiamava Angelo Aiosa. E’è caduto da un’impalcatura. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e l’uomo è deceduto poco dopo l’incidente.