Incidente sul lavoro nel Palermitano, gravi due operai di un’azienda di marmi

Michele Giuliano di

27/06/2022

Grave incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere a Corleone, nel Palermitano. Due operai di 67 e 40 anni sono rimasti feriti, dopo una caduta da un’impalcatura, riportando varie lesioni e fratture sparse in diverse parti del corpo. Entrambi sono stati anche travolti dal montacarichi. Hanno riportato varie fratture e sono stati trasferiti in codice rosso prima al pronto soccorso di Corleone e poi in una struttura ospedaliera di Palermo.

L’incidente

I due si trovavano su un’impalcatura impegnati per conto di un’azienda di marmi in un lavoro di ristrutturazione di un immobile in via Crispi. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri all’improvviso l’impalcatura si è staccata dal montacarichi che la sorreggeva e i due operai sono caduti al suolo dopo un volo di qualche metri.

Le possibili cause

Si ipotizza, stando ai primi accertamenti, che l’impalcatura sia caduta perché si sarebbe spezzato il filo in acciaio che la sorreggeva attraverso un montacarichi. L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 7. I due operai sono stati subito soccorsi. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto sollevare il montacarichi parzialmente per tirar fuori gli operai e permettere di essere caricati dalle ambulanze del 118.

Le loro condizioni

I due feriti sono stati dapprima trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Corleone per stabilizzarli e capire le loro condizioni. Entrambi sono stati portati al nosocomio coscienti anche se molto doloranti. Hanno infatti riportato varie fratture. Poco dopo è stato deciso per il loro trasferimento al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Le indagini

Sul cantiere sono rimasti i carabinieri che adesso, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro, dovranno effettuare i vari accertamenti per capire se tutte le norme anti infortunistiche fossero state adottate. In corso i rilievi nell’area del cantiere dove è avvenuto l’incidente, al vaglio anche le posizioni contrattuali dei due operai infortunati.