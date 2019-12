I rilievi della polizia municipale

Ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un palo. E’ l’ottava vittima in un incidente stradale in Sicilia in appena 5 giorni.

L’impatto mortale nella notte a Messina. La tragedia è avvenuta in via Torrente San Licandro.

A perdere la vita un uomo di quarant’anni, Elio Finocchiaro che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del proprio scooter mentre era alla guida: il mezzo è finito fuori strada all’altezza di una rotonda.

L’uomo sarebbe stato sbalzato fuori dal sellino, finendo contro un palo.

Purtroppo i sanitari intervenuti sul posto non sono riusciti a fare altro che constatare la morte: troppo forte l’impatto dopo la caduta.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili urbani che sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.