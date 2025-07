Ancora sangue nelle strade siciliane. Un imprenditore di Messina Andrea Trimarchi, 50 anni, di Patti è morto. L’uomo, sposato e padre di due figli, stava viaggiando in moto quando è stato travolto da un furgone. Inutili i soccorsi: per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, Trimarchi si trovava alla guida della sua Morini X-Cape 650 lungo la strada che conduce alla zona industriale, quando intorno alle 16:30, nei pressi dell’incrocio con la strada a scorrimento veloce Patti–San Piero Patti, si è verificato l’impatto. Il violento scontro ha sbalzato il motociclista per diverse decine di metri.

I sanitari del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Trimarchi è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, il corpo dell’uomo si trova ancora sul posto, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

La tragica notizia ha scosso profondamente la comunità di Patti, dove Andrea Trimarchi era molto conosciuto e stimato per la sua attività e il suo impegno professionale nel settore nautico.

Incidente mortale tra Gela e Niscemi

Un giovane di 22 anni, Matteo Cannizzo, è morto in un incidente stradale autonomo sulla Sp11 che collega Niscemi a Gela: l’auto che stava guidando è uscita fuori strada e si è ribaltata. La procura di Gela ha aperto un’indagine.