Un grave incidente è avvenuto sulla statale Trapani-Palermo, nel territorio di Capo D’Orlando: due auto si sono scontrate violentemente lungo la statale 113, all’altezza del chilometro 106,900. L’impatto ha provocato la morte di una donna di 77 anni e il ferimento di altre tre, una delle quali in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, dando il via ad un complesso intervento di emergenza.







La dinamica dell’incidente

Lo scontro ha coinvolto due vetture, una Fiat Panda e una Fiat Seicento. I passeggeri, feriti ma coscienti, sono riusciti a uscire autonomamente dalle auto accartocciate, fatta eccezione per una persona rimasta bloccata all’interno della Seicento. I Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare strumenti di soccorso avanzati, tra cui cuscini di sollevamento, divaricatori e cesoie idrauliche, per liberarla dalle lamiere contorte.

L’intervento si è rivelato particolarmente delicato: viste le condizioni critiche del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto a trasferirlo d’urgenza al Policlinico di Messina. Altri tre feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello per ricevere le cure necessarie.

Constatato il decesso sul posto

Una delle persone coinvolte non ce l’ha fatta: il decesso è stato constatato dal personale del 118 presente sul luogo. La salma è stata successivamente trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina.

Sul posto hanno operato anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Dopo aver messo in sicurezza l’area e ripristinato le condizioni di sicurezza del tratto stradale. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.