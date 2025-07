Sangue per le strade siciliane. Hanno perso la vita in un tragico schianto a Barcellona Pozzo di Gotto, Simone Marzullo e Mattia Caruso, entrambi 17enni: l’impatto è avvenuto intorno alle 2.30 di notte in via San Vito. I due giovani erano a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo 125 quando sono stati centrati in pieno da una Fiat Punto guidata da un diciottenne.

La dinamica

Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via San Vito e via Kennedy, quando lo scooter, un Aprilia Scarabeo 125, è stato travolto da una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi, tutti poco più che diciassettenni, quasi coetanei delle vittime. Alla guida dell’auto c’era un diciottenne originario di Messina, residente in un comune dell’hinterland barcellonese. Dai primi rilievi, sembra che la vettura procedesse a velocità sostenuta al momento dell’impatto.

Il conducente della vettura e gli altri tre passeggeri sono stati trasportati all’ospedale di Milazzo per ricevere le cure necessarie e sono stati sottoposti ai test per alcol e sostanze stupefacenti, i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni.

Il legame nato tra i banchi di scuola

L’impatto è stato violentissimo: i corpi di Mattia e Simone sono stati balzati per diversi metri finendo contro il muro di recinzione della scuola media D’Alcontres, frequentata in passato dalle due vittime. Proprio lì, tra i banchi di scuola, le vite dei due diciassettenni si erano incrociate: un legame indissolubile li ha uniti facendo crescere un’amicizia rimasta solida anche dopo aver scelto scuole superiori diverse.

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Barcellona. I militari, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno provveduto a liberare dalle lamiere i feriti e a mettere in sicurezza l’area.

Il cordoglio

Lacrime, incredulità e disperazione. Sono queste le emozioni che accompagnano centinaia di giovanissimi radunati davanti al luogo dell’impatto fatale che ha portato via Mattia e Simone. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio sui social per ricordare i due giovanissimi: “Alle famiglie ed agli amici di Mattia Caruso e Simone Marzullo, rivolgo le mie più profonde condoglianze. Due giovani stelle hanno illuminato il cielo, lasciando un vuoto che non potrà mai essere colmato. Alle comunità scolastiche del Copernico di Barcellona e del Majorana di Milazzo, ed in particolare ai compagni di classe, rivolgo un messaggio di vicinanza e di solidarietà. In questo momento difficile, è importante sostenersi a vicenda e ricordare i momenti belli condivisi con loro. La vostra amicizia e il vostro sostegno reciproco saranno di grande conforto in questo momento di dolore. La memoria di Mattia e Simone rimarrà nel vostro cuore, come un raggio di luce che continuerà ad illuminare il vostro cammino”, ha scritto un utente.

“Il Sindaco Vincenzo Crisa’ , l’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Roberto Di Stefano e tutto il Consiglio Comunale di Ucria esprimono profondo dolore e sincera vicinanza per la tragica scomparsa del giovane Simone Marzullo, nipote del Vice Sindaco Rino Marzullo , figlio del fratello Andrea , vittima di un drammatico incidente avvenuto nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto. Ci uniamo con commozione al lutto che ha colpito duramente la sua famiglia, e ci stringiamo anche al dolore della famiglia dell’altro giovane, anch’egli diciassettenne, che ha perso la vita nello stesso tragico evento. In momenti come questi, le parole sembrano non bastare. Ma il nostro pensiero, il nostro affetto e la nostra preghiera sono rivolti a entrambe le famiglie, affinché possano trovare conforto nella vicinanza della comunità e nella memoria viva dei loro figli. Ucria piange insieme a voi. Con rispetto e partecipazione, Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio e tutto il Consiglio Comunale di Ucria” si legge in un nota diffusa tramite i social