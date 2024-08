Nella zona di Patti

Nuovo incidente sulla Palermo Messina nella zona di Patti. Vettura danneggiata ed una persona ferita. Sono però da chiarire le cause dell’incidente che ha coinvolto una Fiat Panda, finita contro i muretti laterali che delimitano le corsie di ingresso e di uscita dei caselli dell’autostrada A20.

L’intervento dei vigili del fuoco, il ragazzo estratto

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Patti si è verificato poco prima delle 16. La squadra, arrivata sul posto con autopompa serbatoio (APS), è riuscita ad estrarre il conducente , un ragazzo di 20 anni, che era rimasto incastrato col piede nelle lamiere della vettura, affidandolo poi alle cure del personale sanitario giunto sul luogo del sinistro.

Conducente ferito in ospedale per accertamenti

Ferito il conducente dell’utilitaria, trasportato all’ospedale Barone Romeo per gli accertamenti. Sul posto la polizia stradale della sezione di Sant’Agata di Militello che sta ricostruendo l’accaduto. Dai primi rilievi non pare ci siano stati altri veicoli coinvolti.

Il drammatico incidente mortale sulla Palermo Messina

Sabato scorso, 10 agosto, si è verificato il drammatico incidente sul viadotto Pozzo, in direzione Palermo, poco prima dei caselli di Brolo, sulla Messina-Palermo, la A20. Un’auto è finita contro il guard rail, provocando la morte di una coppia, marito e moglie, che viaggiava a bordo del veicolo. I due figlioletti della coppia, che si trovavano anch’essi in auto, sono sopravvissuti all’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli uomini della polizia stradale e del consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) per eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’auto abbia perso il controllo, finendo violentemente contro la barriera di protezione.

I due bambini, sebbene sotto shock, sono stati trovati vivi e sono stati trasportati in ospedale. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con il traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

Incidente a Marina di Ragusa, morto 53enne

Un uomo di 53 anni, Alessandro Sciortino, ha perso la vita in un incidente che si è verificato alle 3 meno un quarto della notte a Marina di Ragusa, in via Rimembranza. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto e all’improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. I sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Ragusa.

Sciortino era funzionario del Genio civile di Ragusa. Ieri sera era stato al Donnafugata Film Festival e poi si è diretto a Marina di Ragusa. Nei pressi di piazza Rimembranza l’incidente.