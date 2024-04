Traffico in tilt in mattinata lungo la tangenziale in zona svincolo di San Filippo, in direzione Palermo. Un furgone e un tir sono rimasti coinvolti in un incidente poco prima delle 8. Nessun ferito ma lunghe code in seguito allo scontro. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Soccorse due persone

La sala operativa del comando provinciale ha ricevuto una richiesta di soccorso per incidente stradale, che ha coinvolto i due veicoli in prossimità di un restringimento di carreggiata della tangenziale. Il personale dei vigili del fuoco intervenuto, coordinato dal caposquadra Cucinotta Francesco, ha provveduto ad estrarre dalle lamiere contorte dei veicoli due persone che quindi sono state affidate, per le cure del caso, al personale del 118 nel frattempo intervenute.

Incidente in via Ugo La Malfa

Incidente la scorsa notte in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Ugo La Malfa, prima di imboccare l’autostrada in direzione Trapani. Traffico in tilt e sul posto quattro ambulanze. Un’auto, sembra dopo essersi scontrata con un altro mezzo, ha finito la sua corsa ribaltandosi. Illeso il conducente. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità. Il traffico in uscita è rimasto paralizzato per alcune ore.

Auto si ribalta ad Alcamo

Incidente stradale ad Alcamo, in viale Europa, in un tratto del lato sud della doppia arteria viaria compreso tra la via Aldo Moro e la via Madonna del Riposo. Una BMW 120, con a bordo quattro ragazzi, cause ancora da accertare ha perso il controllo urtando violentemente contro una Fiat 500 parcheggiata al margine della strada. L’impatto è stato molto violento e ha causato il ribaltamento della BMW e il distacco del motore dal veicolo, che è finito scaraventato sul marciapiede. Feriti i quattro giovani a bordo, fortunatamente non in gravi condizioni