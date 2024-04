Incidente stradale nella notte ad Alcamo, in viale Europa, in un tratto del lato sud della doppia arteria viaria compreso tra la via Aldo Moro e la via Madonna del Riposo. Una BMW 120, con a bordo quattro ragazzi, cause ancora da accertare ha perso il controllo urtando violentemente contro una Fiat 500 parcheggiata al margine della strada. L’impatto è stato molto violento e ha causato il ribaltamento della BMW e il distacco del motore dal veicolo, che è finito scaraventato sul marciapiede. Feriti i quattro giovani a bordo, fortunatamente non in gravi condizioni.

La ricostruzione dell’incidente

Oltre alla BMW e alla Fiat 500 coinvolta nell’impatto principale, altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze hanno riportato dei danni a causa dei detriti volanti. Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test dagli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto per effettuare i rilievi dell’incidente. L’esito dell’esame è stato positivo, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. La Polizia Municipale di Alcamo sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrebbero fornire elementi utili per le indagini.

Motociclista ferito

Incidente sulla Palermo Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo dell’aeroporto Falcone Borsellino. Un motociclista è rimasto coinvolto nello scontro. I sanitari del 118 hanno inviato l’elisoccorso per soccorrere il ferito e trasportarlo in ospedale. Il traffico è rimasto paralizzato sia in direzione di Mazara del Vallo che in direzione del capoluogo per un altro incidente per un tamponamento tra vetture.

Scontro mortale nel Siracusano

Un uomo di 63 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Rosolini-Pachino, nel Siracusano. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri e della Polizia municipale di Rosolini la vittima, di origine tunisina, era in sella alla sua bicicletta quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina, una Porche, alla cui guida c’era un giovane residente a Rosolini

