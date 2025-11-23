Ancora un tragico bilancio in queste ore. Sull’autostrada A18 Messina-Catania intorno alle 19.15 si è verificato uno schianto all’altezza di Roccalumera, lungo la carreggiata in direzione Messina, con il bilancio di un morto e un ferito grave.

L’autovettura, sulla quale viaggiava una coppia di Messina ha perso il controllo e si è schiantata contro le barriere, ribaltandosi sulla carreggiata e finendo sulla corsia di emergenza: ha perso la vita la donna che si trovava al volante, N. T di 54 anni, di nazionalità russa, mentre il suo compagno che si trovava sul sedile passeggero, il messinese G. M. di 61 anni, ha riportato una profonda ferita alla gamba destra.

Un altra notizia terribile è arrivata dal Policlinico di Messina. Si è concluso in modo tragico l’incidente avvenuto giovedì sera lungo la provinciale 146, nella zona di Ponte Naso. In ospedale è morto Loris Incognito, 17 anni, studente di Brolo trasferito in elisoccorso subito dopo lo scontro. Il giovane era stato ricoverato in terapia intensiva per politraumi molto gravi.

Incognito viaggiava sul sedile del passeggero di una Mini Cooper condotta da un diciannovenne, anche lui di Brolo, che resta ricoverato in rianimazione dopo un intervento chirurgico. L’auto su cui si trovavano i due ragazzi si è scontrata con una Peugeot 208 guidata da una ragazza, rimasta ferita ma non in condizioni critiche e portata al Barone Romeo di Patti.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto e chiarire eventuali responsabilità. Brolo e l’istituto Merendino di Capo d’Orlando, frequentato dal diciassettenne, hanno espresso cordoglio per la perdita del giovane.