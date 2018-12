Risultato in bilico fino alla conclusione del voto

L’Autorità Portuale dello Stretto, la sedicesima in Italia, è stata istituita con il voto alla Camera, dopo l’approvazione ottenuta al Senato, nell’ambito della discussione sul Decreto Fiscale.

Come scrive tempostretto.it, il risultato è stato in bilico fino alla conclusione del voto. Enza Bruno Bossio, deputata calabrese del Partito Democratico aveva infatti presentato un ordine del giorno teso a scorporare i porti di Villa San Giovanni e Reggio dall’Authority di Gioia Tauro per accorparli con la nascente Autorità di Messina.

Sebbene il governo si fosse espresso in favore della riformulazione, l’Aula ha bocciato l’ordine del giorno contenente le modifiche: 178 voti a favore e 274 contrari. Un piccolo guaio per la maggioranza che, però, in questo modo ha di fatto approvato la nuova Autorità Portuale dello Stretto composta dai porti di Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Per saperne di più