Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Di conseguenza, la moglie Jill Tracy Jacobs, 69 anni, è la nuova first lady, nelle cui vene scorre anche del sangue siciliano.

Infatti, il cognome Jacobs è l’anglicizzazione di Giacoppo. Sì perché nonno Domenico era originario di Gesso, frazione del comune di Messina, dove nacque il 12 agosto del 1898. Poi, però, il nome cambiò in Dominic Jacobs dopo il suo arrivo negli Stati Uniti d’America, avvenuto nel 1900, quando aveva un anno e mezzo.

E proprio lì, come raccontato dall’Adnkronos, c’è ancora una parente della first lady. Si chiama Caterina che, in dialetto, ha detto: «Non pensavo. Sono emozionata».

Poi, l’invito per Jill Biden e consorte a recarsi in Sicilia per assaggiare i piatti tipici: «le polpette con il sugo e la pasta al forno. Spero che possa venire al più presto, la ospiterei volentieri qui a Gesso. Così conosce le sue radici».

Ad approfondire la parentela e le origini siciliane è stato Antonio Federico che ha scoperto che Placido Giacoppo (quindi, il bisnonno della first lady) fu il primo a partire per gli Stati Uniti e poi raggiunto dalla moglie e dai quattro figli.

Ultima curiosità: Jill sposò Joe Biden nel 1977, diventando la matrigna dei suoi due figli del primo matrimono, Beau e Hunter, la cui madre e sorellina morirono in un incidente d’auto nel 1972. Jill e Joe hanno una figlia, Ashley, nata nel 1981.