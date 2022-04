Un salto ad Alia dove il caffè costa 30 centesimi

La Sicilia e il suo territorio: una risorsa da tutelare, proteggere e rispettare ma anche un valore aggiunto per la nostra economia e le nostre prospettive di sviluppo. E’ questo il tema della puntata di Casa Minutella di domani. Il talk show condotto da Massimo Minutella andrà in onda alle 14,45 in diretta su BlogSicilia e Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre.

La Sicilia e il suo territorio, che succede alle concessioni balneari?

Per parlare della Sicilia e del suo territorio, torna a Casa Minutella l’assessore regionale Toto Cordaro. Si parlerà anche del mare e delle spiagge siciliane con Sara Rizzo (Fiba Confesercenti Messina). Le concessioni balneari in Sicilia valgono mezzo miliardo di euro e danno lavoro a quasi centomila persone. I titolari di concessione sono più di 5600. Ma è un universo composito e poco omogeneo: la più piccola concessione è di soli 12 metri quadrati ed è quella di un chioschetto autorizzato a Giardini Naxos. Poi ci sono le maxi spiagge, il sogno di siciliani e turisti: si passa dai 50 mila metri di spiaggia affidati al Lido Azzurro, alla Playa di Catania, ai 40.276 dell’Opera San Giovanni, ancora nella città etnea, e ai 36mila della Italo- Belga, sulla spiaggia palermitana di Mondello. Anche i fatturati, ovviamente, variano e la maggior parte degli operatori è sotto la soglia dei 250mila euro l’anno di fatturato. Questo mondo si trova oggi di fronte a un bivio. Una sentenza del Consiglio di Stato mette uno stop alle concessioni, fissando come data limite il 31 dicembre dell’anno prossimo. Il futuro è un’incognita.

Pasqualino Monti (Asdp Sicilia Occidentale) a Casa Minutella

Sempre legato al concetto di territorio, nella puntata di domani troverà spazio la storia del porto di Palermo. Ospite della trasmissione è Pasqualino Monti, presidente Asdp della Sicilia Occidentale, l’uomo che sta cambiando il volto al porto del capoluogo siciliano. Per parlare, invece di caro prezzi, l’attore dei Petrolini, Ciro Chimento, vestirà per un giorno i panni dell’inviato speciale di Casa Minutella. Chimento ci porta a prendere un caffè in un bar di Alia, dove il prezzo della tazzina è rimasto ancorato a soli 30 centesimi.

In attesa del Festival 2022

Nella seconda parte del programma, si torna a parlare del Festival 2022, la kermesse canora che andrà in scena dal 2 al 4 maggio al Teatro Golden di Palermo. Massimo Minutella ne discuterà con Giuseppe Castiglia e Massimo Spata.