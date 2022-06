Era uscito per dare da mangiare ai cani ma non è rientrato

Un bimbo di 11 anni scompare dalla sua abitazione di Messina e da ieri sono ufficialmente partite le ricerche. A lanciare l’allarme sarebbe stata la matrigna che non vedendolo più rientrare ha deciso di avvertire la polizia. Il caso riguarda una famiglia che abita nella frazione di Larderia.

Uscito solo per pochi minuti

Doveva mancare da casa solo per qualche decina di minuti. Il tempo di dare da mangiare ai cani che si trovavano poco fuori l’abitazione. Era una cosa che faceva spesso il bambino. Solo che questa volta non ha più fatto ritorno a casa. Quando la matrigna è uscita per cercarlo, ha raccontato alla polizia, non lo ha più visto.

L’avvio delle ricerche

Già da ieri stesso sono partite ricerche coordinate tra polizia e vigili del fuoco. Si stanno anzitutto battendo le aree più vicine all’abitazione.

La fresca ferita nel Catanese

La Sicilia è ancora scossa da un altro episodio accaduto nel catanese e che ha coinvolto un’altra bambina di appena 5 anni. Si tratta di Elena del Pozzo che è stata uccisa dalla madre e seppellita all’interno di una buca nelle campagne di Mascalucia. Un caso che ufficialmente si era aperto come un sequestro di persona perché inizialmente la madre della piccola, Martina Patti di 23 anni, aveva denunciato che la figlia sarebbe stata portata via da un commando. Ma appena 24 ore dopo la giovane crollò davanti ali inquirenti e raccontò la verità. Ieri si sono tenuti i funerali nella cattedrale di Catania.

La paura e il sollievo nel Nisseno

Qualche settimana fa nelle campagne di Caltanissetta un bimbo era scomparso dalla vista del nonno. Soltanto qualche ora dopo è stato trovato dagli agenti di polizia, per la famiglia sono stati attimi di grande smarrimento. Il piccolo si trovava nella casa di campagna col nonno quando ad un certo punto si è allontanato dalla proprietà di famiglia, sparendo dalla vista dell’anziano. Protagonista della storia, per fortuna con lieto fine, un bimbo nisseno di 3 anni che aveva fatto perdere le sue tracce. Ad allertare la mamma del bimbo è stato il nonno sconvolto perché non riusciva a trovarlo. Poco dopo l’avvio delle ricerche il bimbo è stato trovato dai poliziotti in una zona impervia di campagna mentre guardava le mucche al pascolo.

Il precedente nel ragusano

Esattamente un anno fa successe la stessa cosa nel ragusano. Anche in quel caso, fortunatamente, venne ritrovato sano e salvo un bimbo di 3 anni di Santa Croce Camerina, che qualche ora prima sembrava essere sparito nel nulla. I carabinieri, al termine delle ricerche, lo hanno scovato in una serra, non molto distante dall’abitazione della sua famiglia. Il bimbo, approfittando di un attimo di distrazione della madre, è riuscito a slegarsi dal seggiolone e ad uscire dall’abitazione senza essere visto, avventurandosi poi nelle campagne circostanti.

Il caso nel 2019 a Palermo

Venne invece ritrovata a Palermo in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano, la bambina di nove anni che una mattina del 2019 si era allontanata da una abitazione nei pressi di piazzale Giotto, mentre la madre si attardava a chiudere la porta di casa per accompagnarla a scuola. La signora diede l’allarme alla pattuglia che stava regolando il traffico a piazzale Einstein e così vari equipaggi sono partiti alla ricerca della bimba in direzioni opposte. Subito dopo il lieto fine: la pattuglia ritrovò a piccola in viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano che vagava in cerca della casa dei nonni; è stata così riaccompagnata tra le braccia della mamma che aspettava con ansia di rivederla.