Era sfuggito alla vista del nonno

Paura nelle campagne di Caltanissetta dove un bimbo scompare dalla vista del nonno. Soltanto qualche ora dopo è stato trovato dagli agenti di polizia, per la famiglia sono stati attimi di grande smarrimento. Il piccolo si trovava nella casa di campagna col nonno quando ad un certo punto si è allontanato dalla proprietà di famiglia, sparendo dalla vista dell’anziano. Protagonista della storia, per fortuna con lieto fine, un bimbo nisseno di 3 anni che aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle 9.30 di questa mattina. Ad allertare la mamma del bimbo è stato il nonno sconvolto perché non riusciva a trovarlo.

I contatti con la polizia

Subito la donna si è messa in contatto con la polizia che ha attivato le ricerche. Alcuni equipaggi della sezione volanti della questura di Caltanissetta si sono recati nella zona di campagna iniziando a cercare il piccolo.

L’indizio degli occhiali

A circa trecento metri dal luogo di allontanamento gli agenti hanno trovato un paio di occhiali che indossava il bambino, indirizzando le ricerche in quella direzione. Poco dopo il bimbo è stato trovato dai poliziotti in una zona impervia di campagna mentre guardava le mucche al pascolo. Fortunatamente è finito tutto bene e gli agenti hanno affidato il bimbo alle cure della madre.

Il precedente nel ragusano

Esattamente un anno fa successe la stessa cosa nel ragusano. Anche in quel caso, fortunatamente, venne ritrovato sano e salvo un bimbo di 3 anni di Santa Croce Camerina, che qualche ora prima sembrava essere sparito nel nulla. I carabinieri, al termine delle ricerche, lo hanno scovato in una serra, non molto distante dall’abitazione della sua famiglia. Il bimbo, approfittando di un attimo di distrazione della madre, è riuscito a slegarsi dal seggiolone e ad uscire dall’abitazione senza essere visto, avventurandosi poi nelle campagne circostanti.

Il caso nel 2019 a Palermo

Venne invece ritrovata a Palermo in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano, la bambina di nove anni che una mattina del 2019 si era allontanata da una abitazione nei pressi di piazzale Giotto, mentre la madre si attardava a chiudere la porta di casa per accompagnarla a scuola. La signora diede l’allarme alla pattuglia che stava regolando il traffico a piazzale Einstein e così vari equipaggi sono partiti alla ricerca della bimba in direzioni opposte. Subito dopo il lieto fine: la pattuglia ritrovò a piccola in viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano che vagava in cerca della casa dei nonni; è stata così riaccompagnata tra le braccia della mamma che aspettava con ansia di rivederla.