Palermo-Messina

Per potere eseguire i lavori di ripristino della pavimentazione nelle rampe d’uscita e d’entrata del mini Svincolo di Villafranca Tirrena, lungo la Palermo-Messina, le stesse saranno chiuse, per il tempo necessario ad effettuare la manutenzione, secondo il seguente orario:

• 16 novembre, chiusura rampa d’uscita (direzione Pa) dalle 7:00 alle 11:00;

• 16 novembre, chiusura rampa di ingresso (direzione Me) dalle 11:00 alle 20:00.

In loco apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.