intervento dell'irsap

Chiusa la strada di accesso all’arteria ‘Laterizi Valdina’ a Monforte San Giorgio per chi proviene da Torregrotta in direzione nord. Irsap ha provveduto a sistemare delle reti elettrosaldate di sicurezza e apposita segnaletica di divieto di transito e nastro delimitatore.

Il traffico delle auto è stato deviato lungo la strada all’altezza del semaforo, 200 metri prima dello svincolo in direzione di Monforte Marina.

La rampa di uscita dall’asse viario della careggiata in direzione Messina-Palermo era divenuta pericolosa per via del furto di una caditoia di ferro che ha creato condizioni di serio pericolo per la circolazione determinando anche un incidente stradale dopo il quale è stata disposta la chiusura dello svincolo per ragioni di sicurezza.

L’Ufficio periferico di Messina prevedendo la messa in sicurezza dell’asse viario Giammoro – Milazzo nel tratto di Archi nel Comune di San Filippo del Mela, già in condizioni precarie per via di una frana, ha deciso di chiudere la rampa di accesso e apporre reti elettrosaldate per l’incolumità pubblica e segnaletica di avvertimento a cura della ditta incaricata per una spesa complessiva dei lavori a cura dell’Irsap di 1600 euro oltre iva.