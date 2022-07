venerdì 8 luglio alle ore 21.30

L’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, diretta dal maestro Lorenzo Viotti, in concerto al Teatro Antico di Taormina, nell’ambito del cartellone della Fondazione Taormina Arte

L’appuntamento è per venerdì 8 luglio alle ore 21.30

Di certo è uno degli spettacoli più attesi del ricco programma estivo della Fondazione TaoArte, diretto dalla Sovrintendente Ester Bonafede, che propone quest’anno oltre 30 serate al pubblico proveniente nella Perla dello Ionio da tutto il mondo.

Il concerto dell’Orchestra del Teatro Massimo

Nell’occasione sarà proposto un repertorio che spazierà da Arnold Schönberg Verklärte Nacht op. 4 a Pëtr Il’ičČajkovskij Quinta Sinfonia in mi minore op. 64, due composizioni di rilievo e, nel caso della Quinta Sinfonia, tra le più amate dal pubblico. L’attore e regista palermitano Rosario Tedesco leggerà Notte trasfigurata di Richard Dehmel, il testo poetico al quale si è ispirato Schonberg.

Direttore lo svizzero Lorenzo Viotti

A Taormina l’Orchestra del Teatro Massimo sarà diretta da una delle bacchette più apprezzate, lo svizzero Lorenzo Viotti, tra i più stimati giovani direttori degli ultimi anni, direttore principale dell’Orchestra Gulbenkian di Lisbona e nuovo direttore musicale della Netherlands Philharmonic Orchestra e della Dutch National Opera.

Eccellenze della musica sinfonica

L’Orchestra del Teatro Massimo rappresenta una delle eccellenze della musica sinfonica siciliana, orgoglio e vanto della nostra Terra in Italia e nel mondo con una lunga e prestigiosa storia alle spalle. E’ attiva fin dall’inaugurazione del Teatro Massimo nel 1897, nata a suo tempo come organismo stabile nel 1960, dedicandosi principalmente all’opera, e capace di eseguire sempre anche il repertorio sinfonico nel corso delle stagioni concertistiche. È stata diretta da tutti i più importanti direttori italiani e da nomi illustri. Negli ultimi anni ricordiamo i concerti a Firenze sotto la direzione di Placido Domingo, a Taormina diretta da Zubin Mehta e al Festival di Ravello diretta da Gabriele Ferro, e ha partecipato alle tournée della Fondazione Teatro Massimo in Oman (2016 e 2019) e in Giappone (2017) e a incisioni discografiche di Jonas Kauffman e Marina Rebeka. Dal 2014 al 2019 il direttore musicale è stato Gabriele Ferro, ora direttore onorario a vita; dal 2020 il ruolo di direttore musicale è affidato a Omer Meir Wellber.