A Talk Sicilia l'analisi del giornalista Nino Amadore

La mafia dei Nebrodi ha una storia che viene da lontano. Lo ha detto a Talk Sicilia Nino Amadore, giornalista d’inchiesta e saggista, commentando la sentenza del Tribunale di Patti che ha comminato condanne per secoli di carcere. Concluso il processo di primo grado, è il momento di comprendere cosa stia succedendo e perchè in quella zona della Sicilia.

Speculazioni, vessazioni e truffe fin dagli anni settanta

“Quella dei Nebrodi è una storia che parte da lontano, è una storia di truffe, è una storia di speculazione, di economia parassitaria che ruota attorno all’agricoltura. I Nebrodi non sono nuovi a questo tipo di cose. Già negli anni 70 con la disoccupazione fittizia in agricoltura, si speculava sui fondi sui fondi rurali. La svolta è stata quella di utilizzare i fondi europei, destinati alle regioni cosiddette svantaggiate, quindi sostanzialmente al Sud d’Italia, anche se parte di quelle risorse finiscono nelle regioni del Nord”.

I mafiosi hanno usurpato le terre ai contadini

Il principio del legislatore europeo – spiega Amadore – era corretto, perchè quei fondi sono stati pensati per “compensare la mancanza di reddito dei contadini”. Le famiglie mafiose sono riuscite a mettere le mani su quelle risorse. Ecco come hanno fatto. “Nel caso dell’inchiesta Nebrodi – racconta il cronista – è stato dimostrato che in molti casi hanno usurpato dei terreni e si sono intestati dei terreni di cui non erano proprietari o hanno ottenuto con la forza la cessione di terreni da parte da parte dei contadini. Questo ormai è realtà”.

Tortorici hub storico della mafia degli anni ’90

“Senza entrare nel merito delle responsabilità individuali, perché rischiamo anche di fare un pò di confusione – precisa Amadore – ci troviamo di fronte a famiglie che tradizionalmente note e non solo in quell’area, ma in generale anche in altre aree della nostra regione, non contigue ma organiche a Cosa Nostra”.

Il nucleo forte di quell’inchiesta si concentra attorno a Tortorici. Non è un caso. “La mafia di Tortorici – ricorda Amadore – è una mafia con diverse diramazioni, diverse alleanze, soprattutto con le cosche barcellonesi e con la mafia catanese. Tortorici ha una tradizione di collegamenti commerciali come paese con con l’area del catanese e la presenza di queste famiglie è una presenza consolidata, riconosciuta, nota”.

La versione integrale della puntata di Talk Sicilia

La versione podcast della puntata di Talk Sicilia