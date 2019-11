Il nubifragio e il forte vento che dalla scorsa notte hanno colpito Messina stanno provocando disagi e problemi nella circolazione. Diversi alberi sono crollati nel tratto di viale San Martino in via Giolitti, via Placida, via La Farina e sul viale Giostra angolo via Libertà.

I rami hanno danneggiato diverse auto e una persona è rimasta ferita in modo non grave. Già da ieri pomeriggio non è operativo il porto di Tremestieri, mentre sono regolari i collegamenti alla rada San Francesco e al

porto storico.

Risultano al momento sospesi i collegamenti con le isole Eolie, a causa del forte vento. Bloccata per circa 2 km la SS 113 all’altezza di Gioiosa Marea.

La “Settentrione Sicula” risulta interdetta al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, a causa di un ammasso di

pietrisco e detriti.

(foto archivio)