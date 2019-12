nel piccolo borgo sono arrivati un gruppo di turisti

Anche a Ginostra, piccola frazione di Stromboli nelle Eolie, si festeggerà l’arrivo del nuovo anno.

I 30 residenti del minuscolo borgo che erano isolati da sabato, hanno accolto stamane l’arrivo di alcuni turisti

giunti con un aliscafo della Liberty Lines e sbarcati a terra con una lancia, il cosiddetto ‘rollo’.

Dopo le mareggiate dei giorni scorsi che hanno causato danni al porto, gli aliscafi non possono infatti attraccare in banchina. Il portavoce degli abitanti di Ginostra, Riccardo Lo Schiavo si augura che “nel 2020 il porto possa essere finalmente messo in sicurezza, visto che da un decennio vi e’ un finanziamento di 880 mila euro della

Protezione civile“.

Da oggi i collegamenti marittimi sono riprese regolarmente in tutte le isole dell’arcipelago, anche a Stromboli, Panarea e Alicudi che ieri erano rimaste isolate a causa delle cattive condizioni meteo.