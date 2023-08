Manifesti al contrario al botteghino per lo spettacolo

Gli agenti della polizia locale, a Taormina (Messina) hanno elevato tre verbali da 206 euro ciascuno al comico Angelo Duro, per avere realizzato disegni contrari alla pubblica decenza sui manifesti che annunciavano il suo spettacolo oggi al teatro antico.

Il gesto del provocatorio comico ha fatto scatenare le proteste del sindaco, Cateno De Luca, che ha fatto occultare i manifesti imbrattati e chiesto l’intervento degli agenti. Duro ieri con un video su Instagram si era fatto immortalare mentre con le bombolette spray scriveva sui manifesti.

Aveva chiesto a un pasticcere taorminese di andarlo a prendere il albergo per andare a fare colazione nel suo locale. Il pasticcere pubblica video con personaggi famosi che gustano le sue granite. Duro però invece di andare a mangiare la specialità – con conseguente video del titolare – si è fatto accompagnare in auto a imbrattare i manifesti. Poi ha postato il video su Instagram dove si vede che il pasticcere è molto arrabbiato.

La protesta silenziosa di Angelo Duro

Arriva la protesta silenziosa di Angelo Duro. Manifesti al contrario al botteghino per lo spettacolo.

L’ira di De Luca, “Ti prendo a calci in… “

Angelo Duro ha trovato un nuovo “nemico”: nientepopodimenoche Cateno De Luca, in veste di sindaco di Taormina. Il comico, arrivato nella città messinese per una data del suo spettacolo, ha pubblicato sui social una sua “impresa”, ovvero quella di imbrattare alcuni cartelloni pubblicitari (del suo spettacolo) affissi in giro per Taormina con lo spray e immagini davvero inequivocabili.

Il video

Suo, pare involontario, complice, Saro, proprietario di un bar famosissimo e protagonista di molti video sui social insieme a star famose che andavano nella sua attività per mangiare una granita. Che è quello che aveva promesso di fare pure Duro, ma era tutta una messa in scena per farsi accompagnare da Saro in giro per la città.

La reazione

Quest’ultimo non l’ha presa benissimo, e ha invitato immediatamente Duro a scendere dall’auto, una volta riaccompagnato in albergo. “Non mi devi cercare mai più”, ha gridato Saro ad un divertito Duro.

L’ira di De Luca

Il video è poi arrivato a Cateno De Luca, che infuriato ha prima chiesto “ma chi è questo Angelo Duro?”, per poi promettere di “prenderlo a calci in culo” se lo avesse visto, con tanto di minaccia di impedire il suo spettacolo in programma domani. “Intanto il suolo pubblico per vendere le tue cose te lo scordi”, ha detto De Luca. Tutta una finta per pubblicizzare lo spettacolo, sia di De Luca sia da parte di Saro? Chissà.

Lo spettacolo di Angelo Duro

“Finalmente a Taormina torna la vera tragedia”. Angelo Duro è “cambiato” ed è pronto a raccontarsi al suo pubblico siciliano. Il 7 agosto al Teatro Antico di Taormina, il comico palermitano arriverà con il suo spettacolo “Sono Cambiato”. Ebbene sì. Finalmente, dopo 45 sold out nei teatri Angelo Duro, sbarca in Sicilia e nel teatro più prestigioso di sempre, il teatro Antico di Taormina. Ed è la prima data col suo nuovo tour dal titolo: “Sono Cambiato”, che sta facendo discutere tutti e che lo ha consacrato del tutto, facendolo anche annoverare tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2023.

Nei giorni scorsi, in giro per la Sicilia sono apparsi dei manifesti anonimi con fondo rosso in cui campeggiava la scritta “Finalmente a Taormina torna la vera tragedia”. C’era solo il volto che si riconosceva. Quello era inequivocabile. Sì, è Angelo Duro che, a suo modo, ha annunciato l’evento più irriverente e devastante che quest’estate ci sarà in Sicilia.

Adesso stiamo a vedere cosa succederà dopo questa nuova provocazione dell’artista più irriverente e cinico d’Italia. Ricordiamo che lo scorso anno aveva annunciato il suo tour estivo italiano con dei manifesti che auguravano “una bellissima giornata di m***a”, e dopo aver subito la censura e la polemica, neppure queste sono bastate a fermarlo. Tutte le date sono andate sold out. Pietrangelo Buttafuoco ha scritto di lui come “il comico che innesca le menti”.