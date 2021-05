Incontro con Musumeci e Miccichè

Mara Carfagna in Sicilia, domani, 25 maggio

vertice a Messina per parlare della baraccopoli con sindaco e prefetto

A Palermo incontri istituzionali con Musumeci, Miccichè e Orlando

Il ministro Carfagna in visita istituzionale in Sicilia, domani, 25 maggio. Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna viaggerà da Messina a Palermo per una visita istituzionale in cui sono previsti incontri e sopralluoghi.

Visita alla baraccopoli di Messina

In particolare alle ore 9.30 il ministro sarà in Prefettura a Messina per un incontro con il Prefetto Cosima Di Stani, neo Commissario del governo per la baraccopoli di Messina. In seguito il membro dell’esecutivo terrà una conferenza stampa, presso il salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, con il sindaco di Messina De Luca ed il prefetto messinese Di Stani, per parlare dell’emendamento del governo, voluto da Carfagna, con cui vengono destinati 100 milioni per il risanamento delle baraccopoli messinesi. A seguire il ministro si recherà a Fondo Fucile per un sopralluogo nella baraccopoli.

Il ministro a Palermo

Nel pomeriggio, alle 17, il ministro Carfagna sarà a Palazzo d’Orleans a Palermo per una visita e un incontro con il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, poi sarà a Palazzo Reale per una visita all’ARS e un incontro con il presidente Gianfranco Miccichè. In programma anche un incontro con il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e una visita al Palazzo delle Aquile. In serata una sosta a Capaci per rendere omaggio alla memoria del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e della scorta.