A Messina

Un avvocato di 58 anni è stato aggredito con l’acido a Messina e ha riportato ustioni su circa il 20 per cento del corpo. Secondo una prima ricostruzione, a gettargli addosso il liquido sarebbe stata una sua cliente. Il professionista è arrivato ieri sera, venerdì 25 settembre, al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino”, è stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le ustioni e il trasferimento a Catania

Al Cannizzaro l’avvocato è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Le ustioni interessano circa il 20 per cento del corpo, ma sono profonde, per l’uso di un prodotto caustico. È stato medicato e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, con prognosi ancora riservata.

Le indagini dei carabinieri

Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina, che stanno svolgendo accertamenti e verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dell’aggressione.