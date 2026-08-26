Agosto è il mese in cui il calcio italiano riaccende i motori: dalla Serie A fino ai tornei regionali, ogni piazza conta i giorni che separano dal debutto stagionale. Vale anche per Messina, dove l’attesa si mescola a mille interrogativi dopo un’estate complicata. Con l’avvicinarsi dei primi appuntamenti, si riattiva anche tutta la macchina che accompagna il calcio: le emittenti definiscono i palinsesti, i giornali seguono le ultime notizie di mercato e i bookmaker preparano quote e promozioni per i nuovi utenti, come i bonus senza deposito. In riva allo Stretto, però, il conto alla rovescia ha un sapore particolare: tra delusioni recenti e voglia di ricominciare, i tifosi giallorossi si chiedono che cosa riservi davvero il domani. Proviamo a fare chiarezza, tra situazione societaria, ambizioni sportive e ricordi di un passato che sembra lontanissimo.

Messina e il futuro incerto: le ultime

L’estate 2026 ha consegnato ai tifosi la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Dopo la retrocessione maturata al termine dello scorso campionato di Serie D, la società aveva presentato domanda di ripescaggio, confidando nei posti liberati dalle mancate iscrizioni. Il 5 agosto, però, la Lega Nazionale Dilettanti ha completato gli organici senza includere i giallorossi: per la prima volta nella sua storia, il Messina disputerà il campionato di Eccellenza. È l’ultimo capitolo di un declino cominciato da lontano, fatto di gestioni traballanti e passaggi di proprietà mai davvero risolutivi, come dimostra la travagliata cessione del club degli anni scorsi. La ripartenza è affidata a un assetto rinnovato, con Maurizio Pellegrino nel ruolo di direttore sportivo e Alfio Torrisi in panchina, chiamati a trasformare la delusione in un progetto finalmente credibile.

Cosa aspettarsi sportivamente da questa stagione

Il paradosso è che, sul piano tecnico, questa potrebbe rivelarsi l’annata più chiara degli ultimi anni: si parte per vincere, senza alibi e senza calcoli. La dirigenza si è mossa in anticipo rispetto alla concorrenza, definendo accordi con una rosa ampia di giocatori tra profili esperti e giovani interessanti, selezionati per essere competitivi ai vertici della categoria. Torrisi, dal canto suo, ha sposato un progetto pluriennale il cui primo passo obbligato è il ritorno immediato in Serie D, preludio alla scalata verso il professionismo. Il ritiro estivo ha restituito segnali incoraggianti sul piano della condizione e dell’entusiasmo del gruppo.

Il debutto ufficiale è in programma a fine agosto, con la doppia sfida di coppa contro la Messana, antipasto di un torneo che non va sottovalutato: l’Eccellenza siciliana è fatta di campi ostici, derby sentiti e avversari che contro una nobile decaduta daranno sempre il massimo. Servirà una squadra solida di nervi, prima ancora che di qualità, capace di gestire il peso di una maglia che in questa categoria non ha mai giocato.

Quanto sono lontani i tempi della Serie A

Vent’anni fa il “San Filippo” ospitava Milan, Inter e Juventus – con quest’ultima addirittura è rimasta imbattuta in casa nei 4 precedenti – e la storia del club racconta di un settimo posto al ritorno in Serie A nel 2004/05 che resta il punto più alto dell’era moderna. Erano gli anni dei derby con il Palermo e il Catania nel massimo campionato, di una Sicilia calcistica mai così centrale. Oggi quel mondo dista quattro categorie, eppure il calcio insegna che le piazze vere sanno risalire in fretta quando trovano stabilità. Da qui ai fasti del massimo campionato la strada è lunga, ma una stagione da protagonisti in Eccellenza, con uno stadio ritrovato e una gestione seria, può essere il primo mattone. I tifosi, ancora una volta, faranno la loro parte: a Messina la passione non è mai retrocessa.