Il padre della bimba è agente penitenziario

Messina è ancora scossa dalla tragica notizia dell’incidente automobilistico che è costato la vita a Martina, una bambina di sette anni morta sulla Salerno-Reggio Calabria. La piccola era in auto in auto con il fratellino e con i genitori. Tutti e tre sono rimasti feriti nello scontro fra la vettura sulla quale viaggiavano e un’altra auto.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Sala Consilina (provincia di Salerno). Nell’altro veicolo viaggiava una coppia calabrese. Anche loro sono rimasti feriti.

Amministrazione carceraria offre aiuto ai familiari

Il padre della bambina morta all’ospedale di Polla, in provincia di Salerno, è un agente della polizia penitenziaria. Originario di Santa Lucia del Mela, da anni vive a Messina, dove presta servizio alla casa circondariale di Gazzi. All’istituto penitenziario, quando si è diffusa la notizia, è calato un silenzio colmo di dolore sia da parte dei colleghi dell’agente che dei detenuti.

L’amministrazione penitenziaria si è attivata per fornire supporto psicologico e logistico all’agente e alla sua famiglia, che è stata assistita da agenti giunti da Salerno, dalla Calabria e da Messina in attesa dell’arrivo di alcuni parenti partiti anch’essi dalla Sicilia.

L’incidente

La tragedia si è consumata sulla Salerno-Reggio Calabria. Una bambina di sette anni di Messina è morta in un incidente stradale vicino allo svincolo di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Altre cinque persone sono rimaste ferite nel tragico incidente avvenuto all’alba di ieri, 23 agosto, sull’A2 del Mediterraneo, corsia Nord, fra Buonabitacolo e Sala Consilina. A perdere la vita la bimba di 7 anni di Messina che viaggiava a bordo di un’auto assieme al fratellino e ai genitori, rimasti feriti.

L’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura, con a bordo una coppia di origini calabresi: i due coniugi sono anch’essi feriti. Sul posto sono intervenuti le squadre dell’Anas, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi dei feriti.

La bimba di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla, dove è deceduta per le gravi ferite riportate. Gli altri cinque feriti sono ricoverati presso lo stesso nosocomio. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti.