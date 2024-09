Tragedia nella frazione di Serro, nel comune di San Pier Niceto, in provincia di Messina. Salvatore Fabio di 27 anni ha perso la vita in circostanze ancora poco chiare, durante una battuta di caccia da un colpo partito accidentalmente dal fucile del padre.

La ricostruzione

Pare che la vittima sia stata colpita in maniera accidentale da un colpo partito da un fucile da caccia, regolarmente detenuto dal padre. I familiari che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, ma purtroppo per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativo di rianimarlo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Giovane conosciuto e apprezzato

La comunità di San Pier Niceto è sotto shock per l’accaduto. Il giovane era conosciuto e apprezzato, e la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti nello sconforto. I carabinieri hanno avviato un’inchiesta e sequestrato il fucile per ulteriori accertamenti tecnici.

Il dramma a Messina

Qualche settimana fa due donne, madre e figlia, di 89 e 62 anni sono state trovate morte nella propria casa in via del Fante all’Annunziata a Messina. Si sono succeduti all’interno dello stabile le operazioni della polizia scientifica e del medico legale.

Sui corpi delle due donne gli agenti non hanno trovato alcun segno di violenza e nell’appartamento neanche un messaggio d’addio. La casa era in ordine, niente farmaci o tubetti vuoti di medicine nelle vicinanze dei corpi che possano dare contezza immediata di un gesto estremo.

Il mistero di via Lincoln a Palermo

Mistero in via Lincoln, dove qualche settimana fa stato rinvenuto un corpo senza vita. Le forze dell’ordine sono intervenute all’altezza del civico 90, allertate dalle segnalazioni di alcuni residenti che hanno udito grida e pianti provenire dalla strada. La comunità di Cerda nei giorni scorsi in lutto per la tragica morte di Daniel Zappulla, un ragazzo di 22 anni il cui corpo è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine presso il suo domicilio.