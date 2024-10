Una mostra pensata per bambini e adulti, per giocare, per mettere alla prova la propria inventiva, per passare il tempo con la famiglia o coi propri amici e per sognare e divertirsi. Dal 30 ottobre prossimo al 27 aprile 2025 il Teatro Vittorio Emanuele di Messina si prepara a inaugurare il Natale all’insegna del gioco, del divertimento e dello stare insieme.

I Love Lego a Messina

Messina è infatti pronta ad accogliere I LOVE LEGO, una straordinaria mostra pensata per tutte le famiglie e gli appassionati di ogni età dei moduli per le costruzioni più famosi al mondo, allestita negli spazi del Vittorio Emanuele per ospitare meravigliosi e fantastici diorami, mai esposti prima in città, costruiti interamente coi mattoncini che hanno fatto impazzire generazioni di bambini e appassionati del mondo Lego.

Un evento unico patrocinato dal Comune

Una mostra unica nel suo genere e ricca di tantissime novità, patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dal Teatro Vittorio Emanuele, e promossa da Piuma in collaborazione con Arthemisia.

Con Bricklive il mondo Lego arriva al Palagiotto di Palermo

Dal 25 ottobre al 24 novembre 2024, al Palagiotto di Palermo in piazza Chinnici, arriva “BrickLive- il tuo Mondo LEGO e – BrickLive Ocean”, ” l’ atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età.

Per i visitatori palermitani e di tutte le altre città del mondo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 e il sabato, domenica e i festivi dalle 10:00 alle 21:00, la possibilità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove sentirsi e diventare un inimitabile artista.

Con il titolo “BrickLive LEGO-Ocean” per i visitatori nella struttura palermitana con la Mostra più grande d’Italia, la possibilità di vivere le sorprese di un percorso animato da circa 30 esemplari di creature marine appartenenti al fantastico mondo blu, fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini più una lunga serie di meravigliose sculture LEGO. rie O

Ancora la possibilità di provare le emozioni scaturite da tante aree interattive costruite attorno all’ etica creativa dei più famosi mattoncini giocattolo da costruzione al mondo.

L’evento incoraggia attivamente tutti nel segno del motto: impara, costruisci e gioca. I partecipanti possono costruire nelle zone di costruzione a tema, immergersi nelle piscine di mattoncini di cui una adatta alla fascia d’età 0-3 anni.