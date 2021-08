Movida violenta

A Milazzo (ME) i Carabinieri deferiscono tre giovani per lesioni

Feroce aggressione nel centro cittadino del messinese

Ancora movida violenta da parte di giovanissimi

I Carabinieri di Milazzo (ME) hanno individuato i tre giovani autori dell’aggressione avvenuta la scorsa domenica notte nel centro cittadino. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dalla Procura per i Minori hanno permesso di identificare un 18enne, un 17enne ed un 16enne, tutti deferiti, in stato di libertà, poiché ritenuti responsabili del reato di lesioni personali.

La brutale aggressione a tarda notte

L’attività investigativa ha avuto origine quando, all’una di notte tra domenica e lunedì, la Centrale Operativa della Compagnia di Milazzo ha ricevuto alcune segnalazioni per un’aggressione in corso in via Francesco Crispi, centro della movida milazzese per i più giovani. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo, giunti sul posto, hanno notato e soccorso due giovani feriti, successivamente accompagnati presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani”, ed hanno raccolto le prime testimonianze.

I tre sono di Barcellona Pozzo di Gotto

I successivi accertamenti, condotti dai militari della Stazione Carabinieri di Milazzo, hanno permesso di individuare tre ragazzi, originari di Barcellona Pozzo di Gotto, i quali avrebbero aggredito, con calci e pugni, le vittime per futili motivi. In particolare, i tre si sarebbero scagliati contro una delle vittime dopo avergli chiesto se avesse guardato una ragazza del proprio gruppo; ricevuta risposta negativa, lo avrebbero colpito subito con un pugno, scagliandosi poi contro un suo amico, intervenuto per difenderlo.