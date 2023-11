Incidente a Furci Siculo, nel Messinese, con una vittima. Carmelo Taurino, 66 anni di Savoca, che si trovava ad Artale per una battuta di caccia con un amico. Quest’ultimo era al suo fianco quando il mezzo è finito fuori strada ed è riuscito a risalire e chiedere aiuto: sul posto sono giunte due ambulanze del 118, i carabinieri della Compagnia di Taormina, la Polizia locale di Furci Siculo e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni. Il passeggero ferito è stato condotto in ospedale per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe accusato un malore mentre era alla guida del fuoristrada perdendone il controllo. Per Taurino purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi.

L’incidente a Palermo

Attimi di paura questo pomeriggio in via Enrico Albanese, arteria stradale del quartiere Borgo Vecchio, a Palermo. Intorno alle 16, si è verificato un violento scontro fra un auto e una moto in transito nei pressi della sede di Riscossione Sicilia. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi di soccorso, quelli delle forze dell’ordine e il personale di Interventa. Il conducente dell’automobile, un uomo di 49 anni, è stato portato all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Strada chiusa parzialmente al traffico

In seguito all’impatto, i due mezzi hanno riportato diversi danni. Sono diversi i pezzi di carrozzeria sparsi sulla sede stradale. Fatto per il quale una parte di via Enrico Albanese risulta chiusa al traffico, in attesa dell’arrivo dell’infortunistica stradale. In particolare, è stata delimitata l’area fra gli incroci con via Leonardo Ximenez e via Ugo Bassi. Saranno i tecnici a ricostruire l’accaduto, anche se fra le ipotesi sul tavolo si palesa un possibile tentato furto del mezzo a due ruote, finito poi male. Indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.