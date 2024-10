Per un incidente, la strada statale 117 ”Centrale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Reitano, in provincia di Messina.

Il sinistro avvenuto al km 0,800 ha coinvolto un motociclista che nell’impatto ha perso la vita. Il personale di Anas, le forze dell’ordine e il personale del 118 sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

E’ morto un giovane motociclista di 33 anni, originario di Palermo, è morto a causa di un incidente sul viadotto Colonna sulla ss 117 che da Santo Stefano di Camastra conduce a Mistretta.

L’uomo stava percorrendo con una moto di grossa cilindrata la strada quando si è scontrato con un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Il 33enne, ha resistito fino all’arrivo dell’elisoccorso ma è morto per le gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale sotto choc. Indagano i carabinieri di Mistretta.

Muore motociclista nel trapanese

Dramma per la morte di un giovane avvenuto nell’ennesimo incidente stradale. Calogero Ingoglia, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in via Castelvetrano: si trovava sulla sua motocicletta insieme a un amico. Avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo di strada.

I due giovani sono stati sbalzati dalla sella, finendo sull’asfalto. Un impatto terribile che si è rivelato fatale per Ingoglia. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, ma le lesioni provocate dallo schianto non gli hanno lasciato scampo.

L’altro giovane è invece rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Castelvetrano, ma viste le sue condizioni è stato disposto il trasferimento al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. In base ai primi accertamenti, nessun altro mezzo sarebbe coinvolto. Le indagini sono in corso.

Il sorriso di Calogero Ingoglia è indelebile nella mente dei tantissimi amici che oggi si sono svegliati in lacrime: il giovane ha perso la vita nella tarda serata di ieri, nell’incidente avvenuto in via Castelvetrano a Partanna, nel Trapanese, gettando l’intera comunità nello sconforto.

Tutti conoscevano la sua passione per le moto e le auto, tutti raccontano adesso l’incredulità di fronte alla tragedia che ha spezzato la vita del ragazzo a soli venticinque anni. Tra loro c’è Salvatore De Blasi Pacchiolo, tra le ultime persone ad avere incontrato Calogero.

Poco prima dello schianto, infatti, il giovane si era recato nella sua parruccheria. Il messaggio condiviso sui social è struggente: “E pensare che due ore prima di questo tragico incidente ti ho tagliato i capelli. Non mi posso dare pace. Il tuo sorriso me lo porterò sempre con me”.

“La tua splendida persona me la porterò dentro di me – prosegue – La tua bellezza mi resterà sempre impressa in me. Mi mancherai Calogero. Tvb il tuo zietto Pacchiolo, come mi chiamavi tu”. Ci sono anche le parole dell’amico Giuseppe.

“Ti ricorderò per sempre, un ragazzo speciale che la vita ci ha portato via troppo presto. Il tuo sorriso e la tua presenza resteranno nei nostri cuori”. Calogero aveva perso la madre alcuni anni fa in seguito a una malattia.

In tanti oggi scrivono: “Ora riabbraccerai la tua adorata mamma, ma sappi che qui mancherai a tutti per il tuo splendido carattere. I tuoi occhi piani di gioia e di voglia di vivere resteranno impressi nel nostro cuore”.

Ma non è solo Partanna a piangere per Calogero. Il giovane era molto conosciuto anche nella vicina Mazara del Vallo, visto che era un istruttore al Tiro a segno nazionale. Nella pagina ufficiale si legge: “Oggi triste giorno per noi, Calogero Ingoglia, nostro giovane istruttore, ragazzo sveglio, educato, sempre sorridente, figlio di un carissimo amico è volato in cielo. Siamo sconvolti, senza parole. Ci mancherai. Ci uniamo profondamente al dolore della sua famiglia. Che la terra ti sia lieve. Fai buon viaggio”.

Sulla dinamica dell’incidente le indagini sono in corso. Le forze dell’ordine che sul posto hanno effettuato i rilievi, stanno cercando di accertare perché il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo. In sella con lui c’era un amico che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato prima all’ospedale di Castelvetrano, poi al Trauma center di Villa Sofia.