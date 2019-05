l'11 luglio

Gli America festeggiano i 50 anni di attività con un tour in Italia e la pubblicazione di tre compilation. Il mini-tour italiano, di sole cinque date, partirà il 4 luglio da Asti e si concluderà l’11 luglio al Teatro Antico di Taormina.

Proprio il giorno dopo il live di Taormina (12 luglio) gli America rilasceranno ‘50th Anniversary: The Collection’ in 3CD, 2LP e in digitale. Oltre a una versione in CD singolo. Per un periodo limitato, Rhino.com offrirà copie firmate in esclusiva della versione 3 CD.

Nelle note di copertina della raccolta della band anglo-statunitense, Dewey Bunnell dice: “Non c’è nessuno stratagemma in quello che abbiamo fatto”. Gerry Beckley aggiunge: “Non abbiamo iniziato con un grande piano in mente semplicemente è diventata la colonna sonora della vita di molte persone. Questa è una cosa che tratto con grande rispetto”.

Il concerto di Taormina sarà un’occasione unica per vedere dal vivo, nella magica cornice del Teatro Antico, la band anglo-statunitense che ha fatto la storia di un genere, sancendo usi e costumi di una generazione ed influenzando inevitabilmente le altre a seguire.

“A horse with no name”, “Ventura highway”, “I need you”, “Tin man”, “Don’t cross the river”, “You can do magic”, “Lonely People” e “Sister Golden Hair” sono alcuni dei loro più grandi successi riconoscibili al primo accordo, che, oggi come allora, invadono le playlist radiofoniche di tutto il mondo. Un mix di folk e rock inconfondibile, capace di accendere l’entusiasmo di coloro che hanno “vissuto” gli America in quegli anni e in chi li scopre ogni volta che si avvicina al loro repertorio “west coast”, unico per quantità e qualità, che sconfina in tanti generi musicali. Solo “Ventura highway” ha uno degli intro più campionati nella storia della musica più recente…

Da sempre, gli America sono Gerry Beckley e Dewey Bunnell (il terzo membro, Dan Peek, è scomparso anni fa), compagni di liceo nella Londra di fine anni ’60, capaci di scrivere alcune delle pagine più armoniose del rock e di trovarsi, cinquant’anni dopo, a fare musica insieme, girando il mondo ed entusiasmando il pubblico con il loro suono senza tempo.

Vincitori di Grammy (nel 1972 come “Migliore Nuovo Artista”!) e di innumerevoli dischi d’oro e di platino, gli America debuttano con “A horse with no name” alla fine del 1971, che arriva al primo posto in USA e in mezzo mondo. Segue “I need you”, un altro grande successo. “Ventura highway” è il primo singolo realizzato con la collaborazione di Neil Young, numero uno nel dicembre 1972.

Da lì una serie di dischi memorabili e di tour mondiali. Gli America sono un gruppo capace di superare i confini con la sua musica edificante e un messaggio positivo. Abbracciando un arcobaleno di culture divergenti, il pubblico americano continua a crescere, comprendendo una fedele legione di fan di prima, seconda e terza generazione, tutti testimoni del duraturo appeal del gruppo.