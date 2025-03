Un esempio di resilienza e determinazione. Ha sempre affrontato le avversità con il sorriso e ha saputo trasformare le avversità in opportunità: è questa la lezione che ci lascia Annamaria Giunta, recentemente nominata presidente onorario dell’associazione Ti Amo Sicilia, fondata dal deputato regionale e sindaco di Taormina Cateno De Luca. La sua storia è quella di una battaglia continua contro ostacoli che avrebbero potuto abbattere chiunque, ma che ha sempre affrontato con coraggio.

La storia di Annamaria

Annamaria, oggi 44enne, è un simbolo di resilienza e forza d’animo. La sua vita è stata segnata da numerose difficoltà, ma ciò non le ha mai impedito di affrontare ogni ostacolo con il sorriso e una determinazione inarrestabile. Nel 2012, quando la sua strada si incrociò con quella del deputato Cateno De Luca, lavorava instancabilmente in quattro impieghi contemporaneamente per sostenere la sua famiglia.

Quando sembrava che finalmente le cose stessero prendendo una piega positiva, la vita le ha imposto una nuova dura prova. Le è stata diagnosticata una rara neuropatia degenerativa che ha compromesso i nervi periferici, costringendola quattro anni fa su una sedia a rotelle a causa di ischemie ossee agli arti inferiori. Nel 2025, un’ulteriore ischemia ha colpito il suo campo visivo, riducendole di cinque gradi la vista.

Nonostante le gravi condizioni di salute e una situazione familiare altrettanto complessa – suo padre è costretto a letto da oltre vent’anni e necessita di ossigeno costante – Annamaria non si è mai lasciata abbattere. Con straordinaria energia, continua a essere un punto di riferimento per chi la conosce, dispensando conforto e supporto a chiunque ne abbia bisogno.

Oltre a tutto questo, ha deciso di mettersi ancora una volta in gioco: si è iscritta all’Università Mercatorum, dove sta completando il suo percorso in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Le mancano solo sette esami e la tesi per raggiungere l’obiettivo della laurea, un traguardo che rappresenta il simbolo della sua incrollabile volontà di crescere e realizzarsi nonostante le avversità.

“Per tutti noi Annamaria è il simbolo della resilienza”

In un lungo post, Cateno De Luca ha voluto ricordare il complesso percorso di vita di Annamaria celebrando le vittorie raggiunte e la sua nuova nomina: “Per noi tutti Annamaria è il simbolo della resilienza e di una straordinaria voglia di vivere che deve essere presa ad esempio da coloro che spesso per futili motivi o motivi meno gravi dispensano tragedie e variegata lamentazione. Noi ti vogliamo bene Annamaria”.