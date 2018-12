grande la delusione degli abitanti

Delusione tra gli abitanti dell’isola eoliana di Filicudi: il prete designato dall’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla non arriva e non sarà celebrata la messa di Natale.

“In mattinata – ha detto Giovannino Rando che è in attesa della nomina di delegato municipale – i mezzi di linea hanno viaggiato, nel pomeriggio invece le condizioni meteo-marine sono peggiorate e il parroco non è giunto. Fatto sta che la nostra chiesa di Santo Stefano sarà l’unica in Italia dove questa notte non sarà celebrata la messa di Natale”.