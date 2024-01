La Regione autorizza Terna per nuova linea elettrica a Messina

È stato autorizzato, con decreto della Regione Siciliana, il nuovo collegamento elettrico a 150 kV previsto da Terna nel Comune di Messina. L’intervento, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 26 milioni di euro, consiste nella realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato lungo circa 10 km, che collegherà la Cabina Primaria “Messina Nord” con la Cabina Primaria “Messina Riviera”.

L’area di Messina è caratterizzata da forte ventosità che, combinata con le caratteristiche orografiche e di vegetazione del territorio, aumenta il rischio di disalimentazione del carico locale. Il nuovo elettrodotto aumenterà la magliatura della rete elettrica e diversificherà la tecnologia di trasmissione, al fine di ridurre il rischio derivante da eventi meteorologici severi.

Terna avvierà la progettazione esecutiva della linea elettrica

Nelle prossime settimane Terna avvierà la progettazione esecutiva della linea elettrica e le attività propedeutiche all’inizio dei cantieri. Durante la realizzazione del collegamento, Terna opererà in coordinamento con gli enti locali per garantire la minima interferenza con il traffico cittadino.

Rete impianti rinnovabili, intesa Regione-Terna

Poche settimane fa, prima di Natale, Regione Siciliana e Terna, società che gestisce la Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, hanno firmato un Protocollo d’Intesa per avviare una nuova collaborazione finalizzata a migliorare la programmazione e la localizzazione di nuove infrastrutture elettriche nel territorio, nonché accelerare le opere del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Energetico Ambientale Regionale (Pear).

In particolare, sarà possibile monitorare le richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili, attraverso la condivisione di informazioni e dati.

In base ai termini dell’accordo, sottoscritto da Calogero Giuseppe Burgio, direttore del Dipartimento Energia, e da Enrico Maria Carlini, responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni – della durata di cinque anni – sarà istituita una cabina di regia, con poteri di indirizzo, e saranno istituiti Tavoli Tecnici per regolare le attività di scambio dati, concertazione, gestione delle esigenze territoriali e semplificazione normativa. Grazie a una nuova piattaforma digitale, che rappresenterà un canale privilegiato per lo scambio di informazioni con Istituzioni come Regioni, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), Terna digitalizzerà la comunicazione tra enti riguardo lo stato degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e l’iter delle richieste di connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale.

Con questa iniziativa, Terna e Regione Siciliana si impegnano a promuovere qualsiasi forma di confronto e di progettazione partecipata con le amministrazioni locali, gli stakeholder e la popolazione al fine di condividere le scelte localizzative degli interventi strutturali, velocizzare i tempi di realizzazione delle opere, garantire al territorio una rete elettrica ancora più efficiente e sostenibile e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale.