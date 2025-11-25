Una svolta significativa nel percorso di risanamento della città: in Fondo Basile di Messina, prende forma un nuovo complesso residenziale all’avanguardia, moderno e sostenibile, che sorgerà nell’area dove per decenni è stata presente una delle più estese baraccopoli della città. La Struttura commissariale per il risanamento – guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione dei 60 nuovi appartamenti, caratterizzati da una forte attenzione alla sostenibilità ecologica e integrate in un’ampia area verde attrezzata, segnando un importante passo avanti nel percorso di superamento del degrado abitativo.

L’intervento, per il quale Invitalia opera come soggetto attuatore, prevede l’edificazione di una struttura articolata su quattro piani, ciascuno composto da 15 alloggi destinati alle famiglie aventi diritto alla ricollocazione. Le operazioni di smantellamento della corposa baraccopoli locale, che contava oltre 50 precari insediamenti, erano iniziate nel 2022 e si sono concluse lo scorso agosto, dopo un’accurata fase di indagini ambientali e conseguenti interventi di bonifica.

“Fondo Basile rappresenta un importante traguardo – dichiara Schifani – e un esempio di come sia possibile unire la ricollocazione abitativa, da contesti di degrado, alla rigenerazione urbana. Nella stessa area dove le ruspe hanno demolito le baracche saranno costruite abitazioni dignitose con criteri moderni, tecnologie innovative e nel rispetto della sostenibilità ambientale. Il complesso residenziale rappresenta un modello che guarda all’inclusione sociale e del quale andare particolarmente orgogliosi anche per la tempistica che ha visto tutte le componenti della struttura commissariale impegnate nel dare risposte ai bisogni della città”.

Il presidente ha sottolineato come l’area, bonificata dalle macerie delle baracche, vedrà sorgere abitazioni decorose, concepite con criteri costruttivi moderni, l’impiego di tecnologie innovative e il massimo rispetto per l’ambiente. Il complesso residenziale è stato definito “modello che guarda all’inclusione sociale”, motivo di particolare orgoglio, anche per la rapidità con cui la struttura commissariale è riuscita a dare concretezza alle esigenze della comunità.

La cerimonia di consegna dei lavori si è svolta con la partecipazione del sub commissario per il risanamento, Santi Trovato, di Massimo Baragli (RUP di Invitalia) e di Calogero Baldo (direttore dei lavori), oltre ai rappresentanti delle imprese aggiudicatarie: Rubner Holzbau srl e Cosedil spa. L’appalto, al netto del ribasso, ha un valore superiore ai 12,3 milioni di euro.

Per la prima volta, la Struttura commissariale si occupa direttamente della realizzazione di nuovi edifici, ponendo al centro la sostenibilità ambientale e l’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia: strutture in legno X-Lam, pannelli solari, materiali a basso impatto ambientale e sistemi ad alta efficienza energetica e antisismica. Gli appartamenti avranno superfici comprese tra 45 e 95 metri quadrati, logge esterne protette e posti auto coperti. L’area sarà inoltre dotata di un ampio parco fruibile dai residenti. La conclusione dei lavori è prevista entro l’inizio del 2027, per una durata complessiva stimata in 14 mesi.

L’avvio del cantiere di Fondo Basile non è un episodio isolato, ma segna l’apertura di una nuova, intensa fase operativa. Il percorso tracciato dalla Struttura Commissariale proseguirà infatti con un’altra importante iniziativa: il progetto per la realizzazione dei nuovi alloggi di Fondo Saccà. Questa continuità progettuale sottolinea l’impegno costante verso l’obiettivo primario del risanamento: restituire dignità abitativa alle migliaia di messinesi costretti a vivere in condizioni precarie.

Il successo di Fondo Basile non è solo un risultato edilizio, ma un forte messaggio di inclusione e di rinascita per Messina, proiettando la città verso un futuro in cui il diritto all’abitare dignitoso è garantito attraverso l’innovazione e il rispetto per il territorio.