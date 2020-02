Sospesa la licenza al titolare

I poliziotti del Commissariato di Milazzo (Me) hanno notificato un decreto di sospensione a una discoteca di Monforte San Giorgio. Il provvedimento è stato deciso da Questore di Messina Vito Calvino ed è scaturito da alcuni controlli amministrativi eseguiti dagli agenti del Commissariato e dalla Guardia di Finanza che hanno scoperto diverse irregolarità.

Nel corso dei controlli è stato appurato che all’interno della discoteca c’erano oltre 1000 persone a fronte dei 576 consentiti e 300 di erano sul soppalco che sovrasta la pista da ballo.

Gli agenti hanno anche riscontrato l’assenza di personale qualificato abilitato alla manutenzione degli impianti di sicurezza, come prescritto dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Per il titolare è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura per 8 giorni del locale.