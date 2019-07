A breve la consegna dei contenitori

A Messina sta per partire il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Sta continuando il censimento dei condomini per l’avvio del prossimo servizio di raccolta differenziata porta a porta e per la successiva consegna dei contenitori.

Messinaservizi Bene Comune ha istituito una procedura semplificata con la quale i capo condomini dovranno inoltrare i dati dei condomini da loro amministrati. L’unico modo per inserire le informazioni è farlo direttamente sul sito dell’azienda in modo semplice e veloce registrandosi ed inserendo le sole informazioni richieste.

Tutte le altre modalità non verranno prese in considerazione. Messinaservizi farà pervenire poi via mail ai singoli amministratori una ricevuta. Coloro che hanno già presentato i dati in modo tradizionale, attraverso documentazione cartacea, non dovranno più ripresentarli. “Chiediamo agli amministratori dei condomini – scrive il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo – massima collaborazione per raggiungere l’obiettivo comune di avere una città più pulita e ordinata con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta. Sarebbe auspicabile dunque, che con celerità, provvedano all’inserimento on line dei dati, senza portarli più nella sede di Messinaservizi o inviandoli via pec, aiutandoci così a completare il censimento prima possibile in modo più veloce”.