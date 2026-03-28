In piazza per dire Sì al Ponte sullo Stretto di Messina e rivendicare l’esigenza di un collegamento stabile fra Sicilia e resto del Paese. Messina si riempie di sostenitori del Ponte.

Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi, i sottosegretari di Stato Matilde Siracusano, ai Rapporti con il Parlamento e Claudio Duringon, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Alessandro Morelli Sottosegretario CipesS, i presidenti delle Regioni Siciliana, Renato Schifani e Calabria, Roberto Occhiuto, l’A.D. di Stretto di Messina Pietro Ciucci, l’eurodeputato Ruggero Razza, numerosi parlamentari (non solo siciliani e calabresi), l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco ora presidente Liberal PD sono in piazza come promesso per la grande manifestazione convocata ormai due mesi fa e promossa da 540 associazione

Gli interventi dal palco

“È una grande manifestazione di popolo per dire sì al ponte sullo Stretto che non si vedeva da anni e di cui oggi siamo molto orgogliosi. L’opera ingegneristica più importante del secolo era nel programma del governo Meloni, e per noi è un impegno preso con gli italiani che manterremo senza alcun passo indietro. Stiamo superando i rilievi tecnici della Corte dei Conti, sappiamo che i no politici all’opera sono tanti, ma l’obiettivo lo centreremo. Avremmo voluto chiudere questa legislatura con due anni di cantiere alle spalle ma ci auguriamo di chiuderla con almeno un anno di cantiere aperto. Vedere Messina rispondere sì oggi con tanta gente in piazza è il segnale inequivocabile che il Ponte va fatto. C’è l’impegno massimo della Lega con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a realizzarlo ed oggi siamo qui assieme a lui a ribadirlo con forza” dice il segretario regionale della Lega in Sicilia, il senatore Nino Germanà, intervenendo alla manifestazione “l’ora del Ponte” in corso a Messina.

Gli industriali, Rizzolo: “Opera centrale per il futuro”

“La partecipazione di oggi a Messina conferma la centralità del tema delle infrastrutture per il futuro economico della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno, da affrontare con un approccio concreto basato su valutazioni di impatto, costi e benefici e sulle esigenze del sistema produttivo. Come delegato di Confindustria per la partecipazione alla manifestazione e come presidente di Sicindustria, ritengo fondamentale inquadrare il confronto su opere strategiche come il Ponte sullo Stretto in una visione economica complessiva, orientata alla competitività dei territori e alla loro capacità di attrarre investimenti” ha detto Luigi Rizzolo, delegato di Confindustria e presidente di Sicindustria, intervenendo alla manifestazione

“Per le imprese siciliane resta prioritario il superamento del divario infrastrutturale che incide sui costi logistici e sulla competitività e ogni intervento volto a rafforzare la connessione tra Sicilia, Calabria e resto del Paese va valutato con responsabilità, insieme al potenziamento delle reti ferroviarie, stradali e portuali. Lo sviluppo passa dalla realizzazione di infrastrutture moderne ed efficienti, in grado di integrare i territori e sostenere crescita economica e occupazione. Sicindustria continuerà a contribuire al dibattito con un approccio tecnico ed economico, nell’interesse del sistema produttivo siciliano”.

In piazza anche Enzo Bianco, ex sindaco di Catania

A Messina dal palco per la manifestazione “l’ora del Ponte” è intervenuto anche Enzo Bianco, già ministro dell’Interno e sindaco di Catania. “Il ponte sullo Stretto va fatto – ha detto Bianco. Sono stato sempre convinto della necessità di questa opera e non cambio idea per ragioni o per schieramento politici. Ero in un governo in cui il ministro delle Infrastrutture Nerio Nesi ci convinse della bontà del Ponte. Oggi sono qui per ribadire che Matteo Salvini merita il sostegno per l’impegno che sta mettendo con il suo dicastero affinché il ponte sullo Stretto diventi realtà”.

Tutti i promotori

Il comitato promotore della manifestazione è composto da: Rete Civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno ME, Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno CT, CISL, UGL Sicilia, UGL Calabria, CISAL Sicilia, CISAL Calabria, Unsic, Associazione sindacale FISMIC, Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, MET – Movimento Equità Territoriale Sicilia Associazione Forza Villa – Città dello Stretto di Messina, MET – Movimento Equità Territoriale Sicilia, Confartigianato Trasporti, Comitato Autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina, MET – Movimento Equità Territoriale Calabria, Agri. Sa. T. – Agricoltura Salute Territorio PA, Associazione universitaria “Gioventù Nazionale”, Comitato Ponte Subito RC, Comitato Capo Peloro, Movimento “Si al Ponte sullo Stretto” RC, Associazione Dimensione Consumatori – area mobilità PA, CONFEURO Associazione Territoriale di Villa San Giovanni, Centro Studi Diodoro ME, Centro Studi ERRIPA Achille Grandi – Sezione Provinciale di Messina, Comitato Cittadinanza Attiva di Palmi, Comitato Ponte e Libertà, Associazione Listretto, Centro Studi Luigi Sturzo, Futuro Meridiano, Movimento politico “Partiamo da qui”, Associazione Italo americani, Associazione Ferrovie Siciliane, A.N.A.P.I. Pesca Sicilia (Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca), Associazione Universitaria URBS – Gioventù concreta. Hanno aderito anche: CONFINDUSTRIA, SICINDUSTRIA, UnionCamere, ANCE, CONFAGRICOLTURA, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), FEDERBETON, FIPE, FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani, FEDIT Federazione Italiana Trasportatori, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, TRASPORTOUNITO, ASSOTIR, FIAP Autotrasportatori.