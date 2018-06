corse speciali con gli aliscafi della liberty lines

Invasione di turisti alle Eolie per il ponte del 2 giugno. Solo nella giornata di ieri con gli aliscafi della Liberty Lines, i traghetti della Siremar e i vaporetti della Tarnav sono sbarcati oltre 8 mila turisti. A questi si aggiungano anche le imbarcazioni provenienti dalla Calabria.

Per far fronte all’esercito di vacanzieri, in particolare da Milazzo, su richiesta della giunta Giorgianni, la Regione ha autorizzato diverse corse speciali con gli aliscafi della Liberty Lines. Gli operatori turistici eoliani, visto il gran movimento di vacanzieri, hanno richiesto che la Regione anticipi le corse estiva previste incredibilmente solamente dal 20 giugno.

Da Napoli ha anche preso il via il collegamento con l’aliscafo della Snav, mentre da luglio scatterà da Sapri con

convenzione con Trenitalia anche per chi arriva alle isole Eolie.